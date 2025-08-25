Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей

Совещание послов Армении в Гафане продолжилось обсуждениями с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает МИД Армении. Министр Мирзоян коснулся договорённостей, достигнутых в результате встреч, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа. Говоря о парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном, Арарат Мирзоян подчеркнул важность установленного мира для Армении и региона. Он представил видение внешней политики Армении в этих новых реалиях, открывшиеся новые возможности и работу, которую необходимо проделать для их реализации.

Мирзоян подчеркнул, что последовательная реализация повестки мира в регионе и обеспечение стабильной, безопасной и благополучной среды для граждан Республики Армения являются первоочередными задачами правительства Армении, включая и дипломатическую службу.

Арарат Мирзоян коснулся возможностей, предоставляемых разблокировкой региональных коммуникаций, усилий по обеспечению эффективного участия Армении в расширяющейся сети международных каналов связи и предстоящих работ по претворению в жизнь трехсторонней декларации, подписанной с этой целью в Вашингтоне.