Торговый центр «Садарак» отрицает причастность к пожару

Несмотря на распространённую информацию о том, что вчерашний пожар произошёл на складе, который сдаёт в аренду торговый центр (ТЦ) «Садарак», это не соответствует действительности.

Об этом Oxu.Az заявил пресс-секретарь ТЦ Кямаледдин Гадим.

Он подчеркнул, что, хотя многие утверждают, что горящие объекты принадлежат торговому центру «Садарак», пожар произошёл на складе, принадлежащем совершенно другой компании.

«Все говорят, что горит «Садарак». Произошедший пожар случился на складе, принадлежащем совершенно другой компании. Возгорание было зафиксировано в 200-300 метрах от входа в торговый центр. Это никак не связано с центром, и центру не был нанесён никакой ущерб», — заявил представитель ТЦ.

К.Гадим отметил, что при заключении договора с любым предпринимателем, желающим осуществлять деятельность в торговом центре «Садарак», одним из первых обязательных условий является наличие страховки.

«Наличие страховки отражено во всех договорах как первичное условие. Это наше важнейшее требование. На этой основе заключается договор с предпринимателем, и он осуществляет свою предпринимательскую деятельность», — подытожил он.

Напомним, 24 августа днём вспыхнул пожар на складе, сдаваемом в аренду торговым центром «Садарак». Пожар, продолжавшийся почти сутки, удалось полностью локализовать только на следующее утро.

