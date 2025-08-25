В Турции во время заплыва через Босфор пропал российский пловец

Николай Свечников, опытный российский пловец и мастер спорта, пропал без вести в Турции во время ежегодного заплыва через Босфор.

Он был одним из почти 3000 участников, но не финишировал, и его исчезновение было замечено организаторами только через 12 часов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, Генконсульство РФ в Стамбуле уже готовит официальный запрос турецким властям. По информации российского диппредставительства, на данный момент никаких официальных сведений от турецкой стороны о судьбе пловца не поступало.

Поиски Свечникова ведут береговая охрана, водолазы и дроны, но пока безрезультатно. Родственники и друзья Николая считают, что спасатели бездействуют, и начали собственные поиски.

Участники заплыва также указывают на серьёзные проблемы с безопасностью. По их словам, на середине дистанции не было спасательных катеров, а медицинский осмотр перед стартом был проведён формально.

Турецкие власти начали проверку по факту инцидента.