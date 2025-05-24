СМИ: В Европе опасаются, что Трамп может бросить Украину

Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп бросит Украину и сфокусируется на заключении экономического партнерства с Россией.

Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее данным, европейские лидеры, надеявшиеся на введение Вашингтоном новых санкций против Москвы, испытывали чувства подавленности и даже ярости после того, как услышали описание Трампа его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая. По мнению издания, уважительный тон диалога между американским и российским лидерами и нежелание вашингтонской администрации ужесточать рестрикции против России во время переговорного процесса "приближают кошмар Европы" в виде выхода США из украинского конфликта.

19 мая Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине. Президент РФ высоко оценил беседу с Трампом и назвал ее конструктивной.

Источник: ТАСС