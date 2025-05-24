ВВС Израиля за сутки атаковали 100 военных целей радикалов в секторе Газа
ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 100 военным объектам радикалов в секторе Газа.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по 100 целям по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.
Среди атакованных целей в пресс-службе перечислили "военные строения" и "подземные объекты".
В ведомстве добавили, что за то же время в рамках операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа израильские войска "уничтожили ряд террористов".
Военные заверили, что "Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения угрозы израильскому гражданскому населению".
Источник: ТАСС
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