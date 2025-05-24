ВВС Израиля за сутки атаковали 100 военных целей радикалов в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 100 военным объектам радикалов в секторе Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по 100 целям по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.

Среди атакованных целей в пресс-службе перечислили "военные строения" и "подземные объекты".

В ведомстве добавили, что за то же время в рамках операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа израильские войска "уничтожили ряд террористов".

Военные заверили, что "Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения угрозы израильскому гражданскому населению".

Источник: ТАСС