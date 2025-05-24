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Al Jazeera: в Газе из-за обстрелов Израиля за сутки погибли 76 человек

First News Media08:45 - Сегодня
Al Jazeera: в Газе из-за обстрелов Израиля за сутки погибли 76 человек

По меньшей мере 76 человек погибли и более 200 получили ранения в течение последних суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, армия Израиля нанесла удар по дому в Хан-Юнисе, в результате которого погибли в том числе семь детей. Атаке также подверглось жилое здание в Джабалии, где до сих пор ведутся поиски уцелевших под обломками людей.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Источник: ТАСС

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