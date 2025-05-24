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СМИ: Европа хочет покупать вооружения у США для отправки на Украину

First News Media20:50 - Сегодня
СМИ: Европа хочет покупать вооружения у США для отправки на Украину

Европейские страны заинтересованы в приобретении американских вооружений в больших объемах для продолжения военной помощи Украине, если администрация президента США Дональда Трампа откажется делать это напрямую.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

У Европы нет ни требуемых арсеналов, ни возможности производить достаточно вооружений, чтобы самостоятельно продолжать поставки Киеву без участия США. Европейские страны видят возможный выход в том, чтобы покупать больше американских систем вооружений, а затем направлять их Украине.

По оценкам экспертов, военная помощь, одобренная предыдущим президентом США Джо Байденом, может быть исчерпана уже этим летом. Заполнить образовавшуюся после этого пустоту Западу будет сложно, отмечает издание.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому журналу Le Point заявил, что Киев опасается прекращения военной помощи со стороны США.

Источник: ТАСС

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