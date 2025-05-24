 В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» - ФОТО

24 мая в Шуше открылся VIII Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О проведении 140-летия Узеира Гаджибейли», нынешний фестиваль посвящен юбилею великого композитора.

Фестиваль открылся на Джыдыр дюзю исполнением произведения Узеира Гаджибейли «Эй Вэтэн». В концертной программе, наряду с произведениями Узеира Гаджибейли, прозвучали сочинения выдающихся азербайджанских композиторов - Арифа Меликова, Асафа Зейналлы, Афрасияба Бадалбейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Муслима Магомаева, Ниязи, Октая Зульфугарова и Тофика Кулиева.

Как и в предыдущие годы, в фестивале принимают участие не только мастера азербайджанского искусства, но и музыкальные коллективы и солисты из других стран. Основная цель фестиваля - развивать культурный диалог, содействовать обмену мнениями между специалистами и поддерживать творчество молодых музыкантов.

На концерте в день открытия фестиваля на сцену вышли деятели искусств из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Азербайджан представляли Афаг Аббасова, Джахангир Новрузов, Экрем Поладов, Фатима Джафарзаде, Фархад Бадалбейли, Фарид Алиев, Илаха Рустамова, Инара Бабаева, Орхан Гусейнов, Махир Тагизаде, Мурад Адыгезалзаде, Полад Бюльбюльоглу и Юсиф Эйвазов, Казахстан — Азамат Желтыргузов, Турцию — Ферда Йетишер. Также выступили танцоры Берфу Эльмас (Турция), Дайна Кыдыралиева (Кыргызстан), Эбру Эльмас (Турция), Элдияр Марат оглу (Кыргызстан), Мустафа Чагатай Озмен (Турция), Нуржамал Молдоказиева (Кыргызстан), Азербайджанский государственный ансамбль танца, Симфонический оркестр и балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанская государственная хоровая капелла.

Сегодня Шуша возрождается: на ее улицах снова звучит музыка, проходят фестивали, восстанавливаются исторические здания. Такие мероприятия, как Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», возвращают жизнь в духовную атмосферу города.

Радость и вдохновение фестиваля читаются в глазах и улыбках гостей, которые с удовольствием поделились своими впечатлениями с АЗЕРТАДЖ.

Народный артист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли выразил удовлетворение тем, что на Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» приходят не только профессионалы, но и семьи с детьми. Он отметил, что на фестивале звучат произведения великих композиторов — Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова и других, и это, по его словам, является подлинным достоянием.

«Я думаю, все остались довольны этим прекрасным фестивалем. Хотелось бы, чтобы сюда приезжало больше людей из-за рубежа, известных личностей, чтобы они познакомились с Шушой и увидели, что это настоящий рай», — подчеркнул Фархад Бадалбейли.

Народный артист Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу отметил, что фестиваль проходит по инициативе и благодаря заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он выразил глубокое удовлетворение участием в этом событии.

В рамках фестиваля, посвященного 140-летию Узеира Гаджибейли, П.Бюльбюльоглу исполнил его романс «Севгили джанан»: «Я чувствую, что души Бюльбюля, Узеира Гаджибейли и других великих музыкантов ликуют. Их дух был неспокоен в течение 30 лет. Теперь они возрадовались, ведь фестиваль «Харыбюльбюль» живет и будет жить».

Вечером первого дня фестиваля у одного из архитектурных символов Шуши — дворца ханской дочери Натаван будет показан спектакль «Так сказал бы Узеир бек…» в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Постановка вдохновлена фельетонами Узеира Гаджибейли.

Во второй день фестиваля, 25 мая, на Джыдыр дюзю состоится концерт Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Муртузы Бюльбюля.

В тот же день выступят студенты факультета искусств Карабахского университета, которые исполнят произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Фестиваль «Харыбюльбюль», названный в честь цветка – символа Шуши, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты проходили в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы в Отечественной войне фестиваль вновь вернулся в Шушу.

Поделиться:
256

Актуально

Общество

В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля ...

Политика

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

Политика

Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ...

Политика

Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Общество

В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» - ФОТО

В Турции трагически погиб азербайджанец

На спортивной площадке в бакинском поселке найдено тело мужчины

В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Сколько дней будем отдыхать на Гурбан-байрам?

В Азербайджане отец по неосторожности сбил насмерть 2-летнюю дочь

Британская королевская семья попробовала блюда азербайджанской кухни — раскрыто меню - ФОТО

Стал известен оклад женщин-водителей автобусов

Последние новости

СМИ: Маск решил отказаться от политической карьеры по ряду причин

Сегодня, 22:15

Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными с Россией

Сегодня, 21:55

Трамп заявил, что не намерен сокращать оборонный бюджет США

Сегодня, 21:30

Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку

Сегодня, 21:15

В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» - ФОТО

Сегодня, 21:00

СМИ: Европа хочет покупать вооружения у США для отправки на Украину

Сегодня, 20:50

Гурбан Гурбанов встретился на базе «Барселоны» с наставником каталонцев Фликом

Сегодня, 20:35

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

Сегодня, 20:20

Сербия разгромила Испанию на чемпионате мира по мини-футболу в Баку

Сегодня, 19:50

Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ФОТО

Сегодня, 19:30

Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Сегодня, 19:15

В Турции трагически погиб азербайджанец

Сегодня, 19:00

Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе X

Сегодня, 18:40

Азад Шабанов посвятил концертный номер проблеме селективных абортов - ФОТО

Сегодня, 18:30

Грузия победила Аргентину на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сегодня, 18:10

Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти - вице-президент

Сегодня, 18:00

Армения и Греция проявляют интерес к инвестированию в индийский оборонный коридор

Сегодня, 17:45

Босния и Герцеговина и Казахстан сыграли вничью на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сегодня, 17:35

На спортивной площадке в бакинском поселке найдено тело мужчины

Сегодня, 17:20

В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Сегодня, 17:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50