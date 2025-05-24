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В рамках фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше представлен спектакль «Так сказал бы Узеирбек: «Во всем повинен Сарвар» - ФОТО

First News Media22:45 - 24 / 05 / 2025
В рамках фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше представлен спектакль «Так сказал бы Узеирбек: «Во всем повинен Сарвар» - ФОТО

Перед дворцом ханской дочери Натаван, являющимся одним из архитектурных символов города Шуша, в рамках VIII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, был показан спектакль «Так сказал бы Узеирбек: «Во всем повинен Сарвар».

Постановка была представлена в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как передаёт АЗЕРТАДЖ, спектакль создан по мотивам фельетонов Узеира Гаджибейли. В нем оригинально и творчески интерпретированы социальные темы, затронутые автором с использованием сатиры и юмора.

Режиссер-постановщик спектакля - Гюмрах Омар, музыкальное оформление – Азера Гаджиаскерли.

Участники мероприятия подчеркнули, что подобные проекты добавляют особые краски в культурную жизнь Шуши, играют важную роль в сохранении и популяризации национального наследия. Спектакль был признан удачной инициативой, способствующей поддержке молодых дарований и расширению их сценического опыта.

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