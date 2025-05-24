Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора на второй срок

Даниэль Нобоа, избранный президентом Эквадора на второй срок, принес присягу в качестве главы государства.

Инаугурация транслировалась телеканалом Ecuavisa.

"Мой долг - не отстраниться от конфликта, потому что никогда раньше его не удавалось решить, не смотреть в другую сторону, чтобы избежать изнурительной борьбы с преступниками, которые годами считали себя хозяевами страны. Я не таков, это не присуще Эквадору и главное это не то, что вы от меня ждете", - сказал Нобоа на церемонии. Вместе с ним присягу принесла новый вице-президент Мария Хосе Пинто.

На инаугурации присутствовали президент Перу Дина Болуарте и ее колумбийский коллега Густаво Петро, который после оглашения результатов выборов в Эквадоре сначала поставил их под сомнение.

13 апреля в Эквадоре прошел второй тур выборов президента. Национальный избирательный совет назвал победителем действующего главу государства Даниэля Нобоа. Согласно данным, опубликованным после обработки 99,47% протоколов, за него проголосовали 55,60% избирателей, за его соперницу Луису Гонсалес - 44,40%. Гонсалес пыталась опротестовать результаты, но избирком отклонил все жалобы.

Нобоа, сын одного из богатейших предпринимателей Эквадора, был первый раз избран на досрочных выборах президента в октябре 2023 года. Его приход к власти совпал с обострением кризиса в сфере безопасности.

В январе 2024 года глава государства подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Перед выборами он обещал продолжить свою политику в сфере безопасности, в том числе строительство мегатюрем для особо опасных преступников.

Источник: ТАСС