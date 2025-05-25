В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня независимости Грузии - ФОТО

24 мая в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт, приуроченный ко Дню независимости Грузии.

В нем приняли участие известные грузинские исполнители, в том числе музыкальная группа Shvidkasta.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что отношения между двумя странами имеют стратегический характер. По его словам, важнейшую роль в укреплении двустороннего сотрудничества играют взаимные визиты на высоком уровне.

«Мы реализуем совместные масштабные региональные проекты. Кроме того, активно и плодотворно развивается сотрудничество в сфере культуры», - подчеркнул он.

Дипломат поздравил Азербайджан с наступающим национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 28 мая.

Затем на мероприятии выступила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе. Она подчеркнула, что дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются на протяжении веков, и нынешнее мероприятие является ярким примером нерушимости связей двух стран.

«Азербайджан для нас не просто ближайший сосед, но и символ безопасности, мира, дружбы и добрососедства.

Мы гордимся этими отношениями», - сказала Тинатин Рухадзе.

В беседе с журналистами министр культуры Грузии отметила, что между нашими странами налажены очень тесные и прочные культурные связи.

Она сообщила, что провела встречу с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

«Мы обсудили культурные проекты между Грузией и Азербайджаном, а также возможности расширения сотрудничества в будущем. Уверена, что впереди нас ждут еще более интенсивные отношения, активное взаимодействие и множество новых совместных инициатив», - подчеркнула Т. Рухадзе.

На концерте прозвучали грузинские и азербайджанские песни.