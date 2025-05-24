Фактическая погода: на ряд регионов Азербайджана обрушились ливни

По состоянию на 11:00 24 мая в ряде регионов Азербайджана наблюдаются ливни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Алибее (Загатала), Дашкесане, Шамкире, Товузе, Гёйгёле, Балакене, Шеки, Мингячевире, Зардабе, Гахе, Барде, Кельбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Шахдаге и Билясуваре составило 4 мм.

В Джульфе дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 16 м/с.

В Дашкесане, Шамкире и Лерике наблюдается туман, ограничивающий видимость до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27, в Нахчыванской Автономной Республике - 30, в равнинных районах - 29, а в горных - до 15 градусов тепла.