Минэкономики определило документы для аренды искусственных земель на Каспии

Коллегия Министерства экономики определила перечень документов, необходимых для аренды искусственных земельных участков, созданных в азербайджанской части Каспийского моря.

Согласно постановлению, подписанному министром Микаилом Джаббаровым, в категории арендуемых земельных участков добавлены территории, сформированные в соответствии с законом "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике".

Для аренды таких участков от юридических или физических лиц требуются всего два документа: заявление и решение о выделении земельного участка водного фонда с целью создания искусственного земельного участка.

Источник: Report