В МИД РФ раскрыли основные темы разговора Лаврова и Фидана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Москву планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить с ним переговоры о мире в Украине.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«Фидан в ходе визита 25-27 мая в Москву обсудит с Лавровым ситуацию вокруг переговоров РФ и Украины», — говорится в заявлении МИД России.

Кроме того, одной из тем переговоров Лаврова и Фидана станет безопасность судоходства в Черном море.

Главы МИД РФ и Турции уделят внимание также проблематике налаживания политического диалога в Сирии и обсудят дальнейшие межведомственные контакты по Ливии.

Источник: Gazeta.Ru