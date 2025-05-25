На Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» состоялся концерт Полада Бюльбюльоглу - ФОТО

25 мая в Шуше в рамках VIII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, состоялся концерт видного азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

Дирижировал оркестром Муртуза Бюльбюль.

Сначала на сцене Азербайджанский государственный ансамбль танца исполнил танец «Джанги» гениального композитора Узеира Гаджибейли. Затем прозвучали различные произведения в исполнении Полада Бюльбюльоглу.

В интервью журналистам он сказал, что сегодня на фестивале прозвучали произведения гениального Бюльбюля, выступления наших любимых артистов и композиторов.

«За эти 30 лет я всегда говорил, что наши великие деятели искусства, особенно шушинцы, переживали. Как вы знаете, я был в Шуше дважды во время оккупации и мне было очень тяжело. Лично мне было очень тяжело видеть родину моего отца, его дом в таком состоянии. Слава Всевышнему, все эти трудности остались позади. Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ одержал великую Победу. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует нашим гази здоровье и долгие годы жизни», - отметил П. Бюльбюльоглу.

Затем в исполнении народного артиста Мансума Ибрагимова прозвучал мугам и наши народные песни.

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», названный в честь цветка, являющегося символом Шуши, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты были организованы в Агдаме, Барде и Агджабеди. После нашей исторической победы в Отечественной войне фестиваль вернулся в Шушу.

В этом году в первый день фестиваля состоялся концерт-открытие с участием исполнителей из разных стран, а затем последовало театрализованное представление «Так сказал бы Узеирбек: «Во всем повинен Сарвар» студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, вдохновленных мотивами фельетонов Узеира Гаджибейли.

Источник: АЗЕРТАДЖ