Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), им дали 30 минут на сбор вещей.
Об этом сообщает Financial Times (FT).
При этом часть сотрудников отправили в административные отпуска.
Один из собеседников газеты назвал сложившуюся ситуацию «ликвидацией». Она началась спустя три недели после увольнения президентом Майка Уолтца с поста первого советника по национальной безопасности — высшей должности в Совете нацбезопасности. Временным руководителем консультативного органа стал госсекретарь Марко Рубио.
Отмечается, что шаги в отношении СНБ могут быть связаны с желанием Трампа избавиться от тех, кто не поддерживает его политику и тормозит исполнение указов американского лидера.
Источник: Gazeta.Ru