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Визит главы МИД Украина в Азербайджан - не повод для спекуляций или домыслов

Рустам Азимов16:40 - Сегодня
Визит главы МИД Украина в Азербайджан - не повод для спекуляций или домыслов

Визит министра иностранных дел Украины в Азербайджан — это вполне естественная и общепринятая практика международных отношений, направленная на обсуждение актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Подобные дипломатические контакты являются нормой и не должны вызывать ни беспокойства, ни домыслов.

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Между Азербайджаном и Украиной давно установлены тёплые, доброжелательные отношения. Обе страны поддерживают активный политический диалог, развивают экономическое и культурное сотрудничество.

Поэтому подобные контакты на высоком уровне не должны вызывать ни удивления, ни беспокойства.

В более широком контексте важно отметить, что бывшие республики Советского Союза продолжают сохранять тесные политические, экономические и гуманитарные связи. Это является естественным следствием общей исторической и культурной памяти, а также геополитической близости.

Если говорить о возможной реакции со стороны России, то здесь уместно напомнить, что в течение 30 лет оккупации азербайджанских территорий между Москвой и Иреваном существовали союзнические отношения в рамках ОДКБ и других двусторонних соглашений.

Высокопоставленные визиты между Россией и Арменией в этот период считались нормальной практикой.

В таком случае визит украинского министра в Азербайджан или, наоборот, визит азербайджанских официальных лиц в Киев также должен рассматриваться как естественный элемент дипломатических отношений.

Важно подчеркнуть: любые попытки представить визит украинского дипломата в Баку в контексте каких-либо геополитических интриг — беспочвенны. Это сугубо двусторонний контакт между двумя суверенными государствами, и он должен оцениваться именно в таком ключе.

Таким образом, визит министра иностранных дел Украины в Азербайджан — это шаг, укрепляющий межгосударственные связи, и не повод для спекуляций или домыслов.

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