В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту
Сайт российского пропагандистского телеканала «Царьград» стал недоступен на территории Азербайджана. Блокировка произошла после обращения главного редактора издания Minval Politika Эмиля Мустафаева в Министерство цифрового развития и транспорта страны.
Мустафаев призвал принять меры в связи с распространением телеканалом лживой и провокационной информации, направленной против Азербайджана.
В результате обращения доступ к ресурсу был ограничен.
Источник: Minval
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