В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Сайт российского пропагандистского телеканала «Царьград» стал недоступен на территории Азербайджана. Блокировка произошла после обращения главного редактора издания Minval Politika Эмиля Мустафаева в Министерство цифрового развития и транспорта страны.

Мустафаев призвал принять меры в связи с распространением телеканалом лживой и провокационной информации, направленной против Азербайджана.

В результате обращения доступ к ресурсу был ограничен.

Источник: Minval