Прокуратура расследует смерть военнослужащего

В Сумгайытской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Отмечено, что в связи со смертью военнослужащего воинской части N, солдата Фариза Исаева сотрудниками Сумгайытской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза с целью установления причины смерти, а также выполнены другие процессуальные действия.

В настоящее время продолжается предварительное расследование, обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.