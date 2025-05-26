Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №6 - ФОТО

В исправительном учреждении №6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции исполнено распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц», подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 26 мая 2025 года.

Как сообщает 1news.az, справки лицам, подпадающим под распоряжение, представили депутаты Хикмет Бабаоглу и Бахруз Магеррамов, заместитель начальника Пенитенциарной службы Минюста генерал-майор Орхан Гасымов, начальник Управления по правам человека и коммуникациям Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде, члены Общественного совета при Министерстве юстиции и другие представители общественности.

Отмечено, что распоряжение о помиловании применено к 6 лицам, в том числе одному гражданину Пакистана, отбывавшим наказание в этом учреждении.

Напомним, что всего под действие распоряжения о помиловании, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 26 мая, подпадают 220 человек.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли