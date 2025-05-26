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Находившийся в армянском плену азербайджанец: Нас показывали детям и говорили - это турки, ваши враги

First News Media22:00 - 26 / 05 / 2025
Находившийся в армянском плену азербайджанец: Нас показывали детям и говорили - это турки, ваши враги

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе дал показания потерпевший Захид Гасанов, рассказав о своем пленении и пытках, пережитых в плену.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он сказал, что был ранен 7 марта 1994 года в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, где и оставался до 8 марта: «8 марта в село вошли армяне. Они взяли в плен нас - четырех раненых. Нас, будучи ранеными, увезли на «КамАЗе», а затем в больнице также подвергли пыткам.

Нас держали в детской больнице номер 3 в Ханкенди. Там находились пленные и заложники, в том числе женщины и дети. Международный комитет Красного Креста нас не посещал. Был представитель комитета по имени Марк, медсестру звали Вероника. Я пробыл там примерно полтора месяца. За это время Марк приехал туда дважды. Он не осмотрел наши раны, ничего не сделал. Более того, приезжал он в нетрезвом состоянии, а сопровождавшими его переводчицами были армянские девушки. Позже нас перевезли в тюрьму в городе Шуша, туда Марк вообще не приезжал».

Он также рассказал, что во время содержания в больнице в Ханкенди их навещали школьники вместе с учителями: «Нас показывали детям и говорили: «Посмотрите, это турки, ваши враги». Дети плевали в нас, бросали камни».

Потерпевший отметил, что некоторых пленных забили до смерти. Армяне подвергали их пыткам только потому, что они были азербайджанцами.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 29 мая.

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