Планируется визит Пезешкиана в Армению

Иранская сторона планирует визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ереван.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде во время брифинга для журналистов в рамках международной конференции «Ереванский диалог – 2025».

Он подчеркнул, что уже на этой неделе в Армению должны прибыть пять официальных делегаций, напомнив также, что на прошлой неделе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил Иран.