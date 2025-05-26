В Баку проходит международная конференция по исламофобии

В столице Азербайджана стартовала международная научная конференция на тему «Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм».

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма и Центром анализа международных отношений и приурочено к третьей годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

В течение двух дней участники конференции – эксперты, ученые и официальные лица – обсудят глобальные, исторические и политические факторы, способствующие распространению исламофобии.

Отмечается, что за последние два года Бакинский центр мультикультурализма и Центр анализа международных отношений в рамках сотрудничества с Межрелигиозным форумом G20 неоднократно проводили международные конференции, посвященные борьбе с исламофобией. Их цель – содействие усилиям по противодействию всем формам и проявлениям исламофобии.

Отметим, что 15 марта впервые был объявлен Днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проведенного в городе Ниамей Республики Нигер 27-28 ноября 2020 года. Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 марта как Международный день борьбы с исламофобией в 2022 году.