Сколько иностранцев выйдут на свободу с помилованием Президента Азербайджана?

Распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 мая, охватит также 16 иностранных граждан, приговоренных к тюремному заключению за различные противоправные действия.

Среди них 5 граждан Ирана, 2 - Пакистана, 1 - Франции, 2 - Грузии, 4 - России, 1 - Афганистана, 1 – Турции.

Надо отметить, что единственный гражданин Франции, который выйдет на свободу с этим помилованием – это Клерк Тео Хьюго, 1986 года рождения, приговоренный к трем годам лишения свободы за граффити в бакинском метро.