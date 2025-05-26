Узбекистан заинтересован в сотрудничестве в области медиа с Азербайджаном

Азербайджан является для Узбекистана исторически и культурно очень близким партнером.

Как передает 1news.az, об этом заявил первый замдиректора Агентства информации и массовой коммуникации при Администрации Президента Узбекистана Дильшад Саиджанов.

«Для нас Азербайджан – это очень близкий партнер и исторически, и культурно. И мы очень рады, что дружба между нашими государствами привела к дружбе в том числе между ведомствами.

Учитывая, что между Агентством информации и массовой коммуникации и Агентством по развитию медиа Азербайджана есть очень хорошие соглашения, меморандум, дорожная карта, мы будем рады всегда видеть здесь делегации. У нас очень хороший опыт и посещения Азербайджана, и принятия тут медийных делегаций. Нам это очень много полезного дало», - сказал Д.Саиджанов.

Он подчеркнул, что народы Азербайджана и Узбекистана должны друг друга узнавать: «Мы должны повышать узнаваемость между нашими странами и больше погружаться в Азербайджан, видеть его красоты, его достижения, говорить о нем здесь, в Узбекистане, и также приглашать телеканалы, интернет-СМИ, блогеров. Мы будем рады видеть азербайджанских блогеров и СМИ и в целом медиа тут, в Узбекистане, так как мы тоже хотим, чтобы Азербайджан знал много об Узбекистане. Это поможет нам все время быть на связи, все время поддерживать сотрудничество, то есть, то сотрудничество, которое заложено между политиками. Народная дипломатия позволит укрепить и повысить его до небес».