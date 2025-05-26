Жалоба в редакцию: Антисанитария и запах донера вокруг сада Хагани портят имидж столицы – ФОТО

В редакцию 1news.az обратился читатель сообщивший, что вокруг сада Хагани (Молоканский сад) царит антисанитария и зловоние, виной которому расположенные вблизи донерные.

Прогуливаясь по недавно отреставрированному одному из старейших парков столицы, читатель сайта 1news.az, в своей жалобе в редакцию отмечает следующее: «Рядом с одним из символов столицы - садом Хагани, а также в исторических зданиях по улице Расула Рзы - в последнее время сформировалась тревожная и неприглядная картина. Речь идет не об одной, а о нескольких донерных, деятельность которых уже представляет собой угрозу как культурному наследию, так и общественному порядку».

В жалобе читатель подчеркивает, что «донерные, расположенные в нижних этажах исторических зданий, не ограничиваются оказанием услуг общественного питания - они «украшают» окружающую территорию остатками пищи, жирным дымом, запахом и мусором».

«Ежедневно в этих местах отдыхают семьи с детьми, гуляют горожане, но многие из них отмечают, что уже невозможно находиться в этом районе. Каждый, кто ступает в сад Хагани, сталкивается с резким запахом донера и копоти, распространяющейся по воздуху» - возмущается читатель.

Также в своей жалобе читатель отмечает и то, что обратил внимание на один факт, который тревожит его: «Входы в здания, где расположены эти донерные, оборудованы кодовыми замками. Казалось бы, речь идет о закрытых для посторонних жилых домах, но по непонятным причинам сотрудники этих заведений беспрепятственно заходят и выходят из этих кодированных подъездов, что вызывает серьезные подозрения относительно законности их деятельности и наличия контроля со стороны властей. Если доступ в такие блоки так легко обеспечивается, встает вопрос и о правовом статусе, и о безопасности жильцов».

Читатель отмечает в жалобе, что «ИВ города Баку ранее провела здесь масштабные работы по благоустройству, создав прекрасную зону отдыха для жителей и туристов», подчеркивая, что «теперь происходящее рядом с этим парком сводит на нет все усилия по улучшению городской среды» и заявляя, что «ежедневная антисанитария, выброшенные остатки донеров и лужи от жирных соусов нарушают атмосферу спокойствия и чистоты».

В жалобе читатель также заявляет, что соответствующие государственные органы обязаны отреагировать на ситуацию:

«Наблюдаются загрязнение воздуха, незаконный выброс пищевых отходов и распространение жирного дыма. Вызывает сомнения соответствие объектов санитарным нормам и стандартам. При этом это место - туристическая точка города, и первое впечатление гостей не должно портиться донерным запахом, грязными тротуарами и мусором на лавках».

В связи с жалобой в редакцию 1news.az обратился в соответствующие государственные структуры с запросом о комментариях по сложившейся ситуации, которые будут опубликованы по мере поступления ответов.