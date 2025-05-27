Открытие консульства в Сюнике тормозится — Москва указывает на Иреван

Москва недовольна затягиванием процесса открытия российского Генерального консульства в городе Кафан Сюникской области Армении.

«Российскую сторону не надо убеждать в необходимости скорейшего запуска работы Генконсульства в Сюникской области Армении». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передают российские СМИ.

Она напомнила, что вопрос открытия консульства подробно обсуждался в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению.

По ее словам, пока российское Генконсульство в Кафане отсутствует. «Почему — за официальными разъяснениями следует обращаться к армянской стороне», — отметила Захарова.

Несмотря на ожидания достичь конкретных договоренностей по срокам еще к маю, прогресс в этом вопросе отсутствует.

Ранее МИД Армении подтвердил, что вопрос открытия находится в стадии обсуждения между Иреваном и Москвой, однако конкретные сроки не названы.