Вулкан на Гавайях проснулся: поток лавы достиг высоты Эйфелевой башни – ВИДЕО - ФОТО

Вулкан Килауэа на Гавайях, являющийся одним из самых активных в мире, извергнул лаву на высоту 300 метров, что сопоставимо с высотой Эйфелевой башни.

И это не впервые, когда вулкан удивляет: вулкан на Большом острове примерно в 200 милях к юго-востоку от Гонолулу периодически извергается с декабря, причем некоторые извержения длятся несколько дней.

Вулкан Килауэа насчитывает от 210 000 до 280 000 лет, однако поднялся над уровнем моря лишь около 100 тыс. лет назад. Сегодня он считается одним из самых активных вулканов планеты, привлекая как туристов, так и исследователей со всего мира.

Национальный парк Гавайи-Волкейнос предоставляет безопасные зоны для наблюдения за извержениями, и тысячи людей приезжают сюда, чтобы увидеть природную мощь вулкана вживую. Кроме того, Гавайская вулканическая обсерватория регулярно ведёт прямые трансляции извержений Килауэа, что позволяет следить за его активностью в реальном времени.

Самое продолжительное и разрушительное извержение Килауэа произошло в период с января 1983 года по апрель 2018 года. За это время лава уничтожила два населённых пункта и известный пляж с чёрным песком, нанеся серьёзный ущерб инфраструктуре острова. Сегодня активность Килауэа остаётся под пристальным наблюдением учёных, поскольку его поведение — ключ к пониманию вулканических процессов на Земле.

Источники: CNN, YouTube

Джамиля Суджадинова