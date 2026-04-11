«Викинг» сравнял счёт в матче с «Сабахом» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Нападающий «Викинга» Эрик Ботхейм на 27-й минуте после передачи Кристоффера Хаугена сравнял счёт в матче с «Сабахом» — 1:1.

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Нападающий «Сабаха» Орфе Мбина открыл счёт в выездном матче против «Викинга» на 11-й минуте встречи — 1:0 в пользу нашей команды.

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Стартовал матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между норвежским «Викингом» и азербайджанским «Сабахом».

Встреча проходит на стадионе «Люсе Арена» в норвежском городе Ставангер.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Викинг»: Арильд Эстбе, Джанни Стенснесс, Хенрик Фалькенер, Хенрик Хеггхейм, Херман Хеуген, Тобиас Мои, Кристофер Аскильдсен, Симен Квия-Эгеског, Хенрик-Рервик Бьордаль, Златко Трипич, Эрик Ботхейм.

Главные тренеры: Бьярте Орсхейм и Мортен Йенсен.

«Сабах»: Стас Покатилов, Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Абдула Хайбулаев, Кристиан Нвачукву, Велько Симич, Джой-Лэнс Миккельс.

Главный тренер: Валдас Дамбраускас.