Дубай приезжает в Баку: Richmond Properties представляет самые горячие инвестиционные возможности в недвижимость ОАЭ для Азербайджана – ФОТО

31 мая и 1 июня ритм стремительно развивающегося рынка недвижимости Дубая будет ощущаться в самом сердце Баку.

Richmond Properties, одно из ведущих агентств по продаже элитной недвижимости в Дубае, с гордостью представляет эксклюзивную выставку Dubai Property Investment Show, которая пройдет в престижном отеле Four Seasons – Baku с 10:00 до 20:00 оба дня.

Это двухдневное мероприятие - не просто событие, а открытое приглашение для азербайджанских инвесторов исследовать весь потенциал одного из самых динамичных и освобожденных от налогов рынков недвижимости в мире.

Личное знакомство с Дубаем

На протяжении многих лет инвесторы в Баку наблюдали за тем, как развивается Дубай — его горизонт, его доходность, его преимущества для резидентов. Но зачастую доступ к этому миру казался далеким. Теперь Richmond Properties приносит все это прямо к вашему порогу.

На мероприятии будет представлен прямой доступ к самым востребованным застройщикам Дубая, включая:

Binghatti : С самого начала Binghatti движима страстью к созданию бренда недвижимости, основанного на инновационном дизайне. Их стремление создавать «гипер-объекты», отражающие знаковую архитектуру, делает проекты Binghatti мгновенно узнаваемыми.

: С самого начала Binghatti движима страстью к созданию бренда недвижимости, основанного на инновационном дизайне. Их стремление создавать «гипер-объекты», отражающие знаковую архитектуру, делает проекты Binghatti мгновенно узнаваемыми. Tiger Properties: Компания переосмысливает городскую жизнь с помощью смелых архитектурных решений и роскошных пространств, отражающих стремление, элегантность и азарт владения завтрашним днем.

От эксклюзивных показов объектов на стадии строительства до детальных инвестиционных анализов в реальном времени - выставка Richmond в Баку предлагает уникальную возможность напрямую пообщаться с командами, строящими будущее Дубая.

Что делает Дубай неизбежным выбором?

Налог на доход отсутствует : Вы сохраняете весь свой заработок — просто и понятно.

: Вы сохраняете весь свой заработок — просто и понятно. Возможности получения Золотой визы : Получите 10-летнюю резиденцию в ОАЭ через инвестиции в недвижимость.

: Получите 10-летнюю резиденцию в ОАЭ через инвестиции в недвижимость. Высокий потенциал доходности : Арендная доходность в среднем 6–8%, плюс рост стоимости объектов.

: Арендная доходность в среднем 6–8%, плюс рост стоимости объектов. Полное иностранное владение: Без посредников. Без ограничений. Полный контроль.

Ожидается, что мероприятие посетят более 500 человек ежедневно, и около 100 сделок будут заключены за два дня - выставка Richmond обещает стать значимым событием в сфере трансграничных инвестиционных отношений.

Знаковое событие для Richmond Properties

Для Richmond Properties это событие — не просто географическое расширение, а стратегическая веха на пути к реализации глобального видения. Это отражает эволюцию бренда — от одного из элитных агентств Дубая до международного инвестиционного консультанта, помогающего клиентам уверенно открывать глобальные возможности.

«Это шоу знаменует собой ключевую главу в нашей истории», - говорит Джем Азизоглу, основатель и генеральный директор Richmond Properties. «Мы всегда верили в силу сервиса. Теперь мы доставляем этот сервис напрямую инвесторам - на их условиях, в их городе».

На фото основатель и генеральный директор Richmond Properties Джем Азизоглу

Этот момент подчеркивает неизменную приверженность Richmond росту, доверию и ориентации на интересы инвесторов. От Дубая до Баку и дальше — миссия остается прежней: быть партнером, который видит потенциал раньше других.

Создано для Баку. Поддержано Дубаем.

Решение Richmond о запуске в Баку не случайно — это отражение растущей уверенности инвесторов в городе и его глобального взгляда. Азербайджанские покупатели — умные, стремительные и всё чаще мыслят международно. Richmond Properties здесь, чтобы соответствовать этой энергии, предлагая не просто объекты недвижимости, а полный инвестиционный цикл.

«Это не мероприятие по продажам; это образовательная платформа», добавил Азизоглу. «Мы хотим, чтобы каждый посетитель ушел информированным, воодушевленным и вдохновленным - и не только насчет одного объекта, а по поводу всего инвестиционного пути в Дубай».

Экспертиза без границ

Команда Richmond, состоящая из одних из самых авторитетных и сертифицированных специалистов в сфере недвижимости Дубая, предложит персонализированную помощь по вопросам:

Как ориентироваться в инвестиционном законодательстве Дубая

Понимание условий оплаты и преимуществ объектов на стадии строительства

Стратегия портфеля для краткосрочной и долгосрочной прибыли

Юридическая и финансовая структура для международных покупателей

Ваше окно в Дубай начинается здесь

Дубай больше не является возможностью лишь для избранных; он открыт для каждого, у кого есть видение, капитал и правильный консультант. Выставка Richmond — это ваша точка входа на рынок, созданный для роста, движимый инновациями и открытый для мира.

Это ваш шанс увидеть Дубай не через брошюры или слухи, а через факты, личные встречи и прямой доступ к лучшим проектам.

Подробности мероприятия:

Richmond Property Show – Baku Edition

📅 Даты: 31 мая и 1 июня

🕙 Время: с 10:00 до 20:00

📍 Место: Four Seasons Hotel, Баку

Регистрация обязательна.

Сайт: https://events.richmondproperties.ae/baku/en/

WhatsApp: +971 542 007 441

Телефон: +971 800 7722

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