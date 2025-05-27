Азербайджанское бюро по туризму удостоено международной премии «Совершенный глобальный партнер года» - ФОТО

В продолжение предпринимаемых шагов по укреплению позиций страны на международных туристических рынках Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) удостоено международной премии «Совершенный глобальный партнер года» на конференции Trip.com Group, прошедшей в Шанхае в рамках выставки ITB China 2025.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму, компания АБТ, выбранная из более чем 100 партнеров, представляющих регион Европы и Ближнего Востока, была удостоена этой премии за успешное сотрудничество с Trip.com Group и эффективные маркетинговые инициативы.

Отметим, что партнерство между AБТ и Trip.com Group, одной из ведущих мировых онлайн-платформ для путешествий, продолжается с 2019 года. Подписанный в прошлом году трехсторонний меморандум о взаимопонимании между AБТ, Trip.com Group и ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) еще больше укрепил это сотрудничество.

В настоящее время стороны работают над реализацией новой цифровой кампании с учетом сезонных периодов поездок и крупных мероприятий, которые пройдут в Азербайджане в связи с отменой визового режима между двумя странами.

Азербайджанское бюро по туризму также продвигает туристические возможности Азербайджана, представляя национальный стенд на международной выставке ITB China 2025, которая начинается сегодня и является одной из ведущих международных выставок, ориентированных на китайский туристический рынок.

Национальный стенд представляют 12 представителей туристической отрасли, среди которых ЗАО AZAL и Туристический центр «Шахдаг».

Выставка предлагает посетителям дегустацию вин, организованную совместно с «Азербайджанским винным домом», что дает возможность познакомиться с многовековыми традициями виноделия Азербайджана. Кроме того, на стенде демонстрируются туристические возможности Карабаха и Восточного Зангезура, а также информационная кампания в рамках «Года Конституции и Суверенитета».

Отметим, что в апреле этого года между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики было подписано «Соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов».