В Азербайджане завершены майские выплаты пенсий и пособий

В Азербайджане завершены выплаты пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи за май.

Как сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, все предусмотренные выплаты за май были произведены в полном объеме.

Ранее, 8 мая, пенсии были перечислены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района, а также Нахчыванской Автономной Республики. 23 мая выплаты были завершены по остальным регионам страны, включая пенсии граждан, получающих их на льготных условиях.