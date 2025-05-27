Семья обвиняемого в «сексуальном насилии» экс-посла Азербайджана в Британии выступила с заявлением

Семья бывшего посла Азербайджана в Великобритании Рафаэля Ибрагимова прокомментировала со своей стороны обвинения в адрес экс-дипломата в сексуальном насилии, которое, как утверждалось в местной газете небольшого британского города Норзвич, было совершено им в реабилитационной клинике в Чешире.

Напомним, что бывший посол, согласно лондонской газете Northwhitch Guardian, обвиняется в совершении сексуальных действий в отношении трех сотрудниц указанной клиники, где проходил лечение от зависимости от снотворных препаратов в декабре 2023 года.

Как писала газета, 7 февраля Королевский суд Честера заслушал дело, в котором было сказано, что 5 декабря 2023 года, в день прибытия в клинику, Ибрагимов был пьян, вел себя оскорбительно и агрессивно. Прокурор Джошуа Горст сообщил, что Ибрагимов совершил сексуальное насилие над тремя сотрудницами – прикоснулся к груди одной женщины, к паху другой, а также неоднократно целовал руки всем трем женщинам, сопровождая свои действия комплиментами и признаниями в любви ко всем трем дамам.

Утверждается, что в результате произошедшего все три женщины получили психологическую травму, отразившуюся на их последующей работе в виде страха перед работой с мужчинами.

Также британское издание отмечает, что Ибрагимов якобы в прошлом году признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в сексуальном насилии и одному пункту обвинения в попытке сексуального насилия.

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Семья экс-посла Р.Ибрагимова выразила собственное мнение по повожу случившегося. В комментарии, поступившем в редакцию отмечается, что семья подала иск против лечебного учреждения, где произошел инцидент. 20 мая 2025 года Британский Трибунальный Суд (HM Courts and Tribunals) вынес решение в пользу Р.Ибрагимова.

«Когда в феврале в газете Норзвича появилась статья, мы — семья Рафаэля отнеслись к этому спокойно. Сотрудники лечебного учреждения явно связаны с местной газетой, и их симпатии очевидны.

Не вдаваясь в подробности, хотим убедить вас в невиновности Рафаэля и в том, что это дело - абсурд. К сожалению, подобные обвинения можно отнести к «новым нормам» современности, и многие люди страдают от ложных обвинений, распространяемых в СМИ. Увы, Рафаэль - не первая и, вероятно, не последняя жертва в таких ситуациях», - говорится в заявлении семьи.

В нем отмечается, что семья, выиграв первый иск в британском суде, намерена продолжать добиваться «полного восстановления имени Рафаэля - высокопрофессионального человека с безупречной репутацией».

Семья усматривает за обвинениями в адрес азербайджанского экс-посла цель - подорвать репутацию или добиться финансовой выгоды.