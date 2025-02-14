В Лондоне осудили экс-посла Азербайджана за «сексуальное насилие»

Бывший посол Азербайджана в Великобритании обвиняется в совершении сексуальных действий в отношении трех сотрудниц реабилитационной клиники в Чешире.

Об этом пишет лондонская газета Northwhitch Guardian.

Рафаэль Ибрагимов, житель Найтсбриджа (Лондон) проходил лечение от зависимости от снотворных препаратов в реабилитационной клинике в Чешире.

«7 февраля Королевский суд Честера заслушал дело, в котором было сказано, что 5 декабря 2023 года, в день прибытия в клинику, Ибрагимов был пьян, вел себя оскорбительно и агрессивно.

Прокурор Джошуа Горст сообщил, что Ибрагимов совершил сексуальное насилие над тремя сотрудницами – прикоснулся к груди одной женщины, к паху другой, а также неоднократно целовал руки всем трем женщинам.

Мистер Горст сказал: «Он говорил им, что они красивые дамы, и говорил, что любит их».

В своих заявлениях одна из потерпевших сказала, что она была «раздавлена», а другая – что чувствовала себя «очень уязвимой».

Они также заявили, что после сексуального насилия стали бояться работать с мужчинами.

В одном из заявлений было сказано: «Мне повезло, что у меня не осталось физических травм, но у меня осталось постоянное чувство тревоги»», - пишет издание.

Ибрагимов, который также занимал пост посла в Норвегии и Швеции, в прошлом году признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в сексуальном насилии и одному пункту обвинения в попытке сексуального насилия, отмечает издание.

Выступая в защиту, адвокат экс-посла Дэвид Темкин заявил, что тюремное заключение негативно отразится на семье Ибрагимова, особенно на его дочери, которая является генеральным директором компании по производству одежды в Лондоне.

«Темкин сказал: «Он берет на себя заботу о своих внуках, чтобы позволить дочери выполнять свои профессиональные обязанности на посту генерального директора компании по производству одежды. Больше некому взять на себя эту роль», - пишет газета.

Судья Патрик Томпсон назвал его поступки «сомнительными» и «подлыми», но отметил, что они нехарактерны для человека, которому почти 60 лет и который ранее не имел судимостей.

Судья Томпсон сказал: «У вас есть веские личные смягчающие обстоятельства, и, хотя эти ошибки серьезны, они являются вашими первыми серьезными ошибками. Полагаю, что могу отсрочить исполнение приговора».

Ибрагимов был приговорен к 16 месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года, 20 дням реабилитационных мероприятий и 200 часам неоплачиваемых общественных работ. Он также будет состоять в реестре сексуальных преступников в течение 10 лет.

Следует отметить, что после того, как в 2014 году Ибрагимов был отозван с должности посла Азербайджана, он отказался возвращаться в Баку и с тех пор живет в престижном районе Лондона. Его супруга Динара Пашаева (Ибрагимова) занимается торговлей предметами роскоши для богатых покупательниц из стран СНГ, которые по понятным причинам не хотят «светить» свои кредитные карты в знаменитом универмаге Harrods.

Рафаэль Ибрагимов является сватом бывшего заместителя главы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Тони, деньги которого, как утверждают британские СМИ, Ибрагимов «отмывает» на берегах туманного Альбиона.