Фонд Возрождения Карабаха провёл встречу с донорами и партнёрами с целью привлечения пожертвований на восстановление освобождённых территорий - ФОТО

26 мая по инициативе Фонда Возрождения Карабаха (ФВК) и компании “Opalus Partners Group” была проведена встреча на тему “Цель, Доверие и Единство: мобилизация корпоративного лидерства для Возрождения Карабах” с целью поддержки работ по восстановлению и реконструкции освобождённых территорий.

На мероприятии, прошедшем в рамках деловой платформы «Друзья Фонда Возрождения Карабаха», приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Правления Фонда Развития Образования Эльнур Насибов, основатель и советник генерального директора Группы компаний Veysəloğlu Ильгар Нури, директор компании “Opalus Partners Group” Чимназ Касымова, а также доноры и партнёры Фонда, представители ряда государственных структур и компаний.

Целью встречи было предоставление информации о восстановительно-строительных работах, проводимых на освобождённых территориях, включая деятельность и реализуемые проекты Фонда, а также обмен мнениями и опытом в направлении продвижения культуры пожертвований среди сотрудников учреждений и компаний.

В ходе мероприятия председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева масштабные восстановительно-строительные работы на освобождённых территориях продолжаются быстрыми темпами, и рассказал о реализуемых Фондом проектах в данном направлении.

Председатель Правления представил приоритетные направления деятельности ФВК, а также довёл до сведения финансовые показатели Фонда на сегодняшний день.

Председатель Правления Фонда Развития Образования Эльнур Насибов поделился своими мыслями о перспективах сотрудничества с Фондом Возрождения Карабаха в направлении восстановления системы образования и подготовки квалифицированных кадров на освобождённых территориях.

Советник генерального директора и основатель Группы компаний Veysəloğlu Ильгар Нури рассказал о культуре пожертвований в Азербайджане и о роли благотворительности в восстановлении освобождённых территорий. Отметив, что они участвуют в ряде проектов Фонда в качестве доноров и партнёров, Ильгар Нури призвал другие компании к тесному сотрудничеству с ФВК и тем самым к вкладу в восстановление и возрождение Карабаха.

Советник председателя Правления Фонда Возрождения Карабаха Рашад Касымзаде выступил с подробной презентацией по проектам, реализуемым при финансовой поддержке Фонда.

Далее руководитель отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Парвин Багирова предоставила информацию о донорских проектах и возможностях пожертвований Фонда (Подробно ознакомиться со способами пожертвований можно здесь).

Напомнив, что 28 мая будет отмечаться День Независимости, а 22 июля – 150-летие создания национальной прессы, Парвин Багирова пригласила участников мероприятия присоединиться к важной миссии восстановления Карабаха, сделав пожертвование Фонду по случаю этих знаменательных дней (Для подарочного сертификата пожертвования перейдите по ссылке).

Парвин Багирова также подробно рассказала о ряде проектов, реализуемых Фондом – «Цвета Карабаха», футбольный турнир «Кубок Возрождения», благотворительный концерт «Ночь Карабаха», интеллектуальный благотворительный турнир «Что? Где? Когда?», подчеркнув важность усиления социального воздействия через поддержку общественных инициатив.

Парвин Багирова сообщила, что 26 июня 2025 года состоится следующий благотворительный концерт под названием «Ночь Карабаха», и призвала всех приобрести билеты и тем самым поддержать работы по восстановлению освобождённых территорий.

В завершение встречи был проведён обмен мнениями по вопросам продвижения принципов корпоративного волонтёрства, направления знаний, умений и ресурсов сотрудников на общественную пользу, а также стимулирования общественно значимых инициатив в этом направлении.

В конце мероприятия была сделана памятная фотография.