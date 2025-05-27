 Фонд Возрождения Карабаха провёл встречу с донорами и партнёрами с целью привлечения пожертвований на восстановление освобождённых территорий - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фонд Возрождения Карабаха провёл встречу с донорами и партнёрами с целью привлечения пожертвований на восстановление освобождённых территорий - ФОТО

First News Media11:15 - Сегодня
Фонд Возрождения Карабаха провёл встречу с донорами и партнёрами с целью привлечения пожертвований на восстановление освобождённых территорий - ФОТО

26 мая по инициативе Фонда Возрождения Карабаха (ФВК) и компании “Opalus Partners Group” была проведена встреча на тему “Цель, Доверие и Единство: мобилизация корпоративного лидерства для Возрождения Карабах” с целью поддержки работ по восстановлению и реконструкции освобождённых территорий.

На мероприятии, прошедшем в рамках деловой платформы «Друзья Фонда Возрождения Карабаха», приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Правления Фонда Развития Образования Эльнур Насибов, основатель и советник генерального директора Группы компаний Veysəloğlu Ильгар Нури, директор компании “Opalus Partners Group” Чимназ Касымова, а также доноры и партнёры Фонда, представители ряда государственных структур и компаний.

Целью встречи было предоставление информации о восстановительно-строительных работах, проводимых на освобождённых территориях, включая деятельность и реализуемые проекты Фонда, а также обмен мнениями и опытом в направлении продвижения культуры пожертвований среди сотрудников учреждений и компаний.

В ходе мероприятия председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева масштабные восстановительно-строительные работы на освобождённых территориях продолжаются быстрыми темпами, и рассказал о реализуемых Фондом проектах в данном направлении.

Председатель Правления представил приоритетные направления деятельности ФВК, а также довёл до сведения финансовые показатели Фонда на сегодняшний день.

Председатель Правления Фонда Развития Образования Эльнур Насибов поделился своими мыслями о перспективах сотрудничества с Фондом Возрождения Карабаха в направлении восстановления системы образования и подготовки квалифицированных кадров на освобождённых территориях.

Советник генерального директора и основатель Группы компаний Veysəloğlu Ильгар Нури рассказал о культуре пожертвований в Азербайджане и о роли благотворительности в восстановлении освобождённых территорий. Отметив, что они участвуют в ряде проектов Фонда в качестве доноров и партнёров, Ильгар Нури призвал другие компании к тесному сотрудничеству с ФВК и тем самым к вкладу в восстановление и возрождение Карабаха.

Советник председателя Правления Фонда Возрождения Карабаха Рашад Касымзаде выступил с подробной презентацией по проектам, реализуемым при финансовой поддержке Фонда.

Далее руководитель отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Парвин Багирова предоставила информацию о донорских проектах и возможностях пожертвований Фонда (Подробно ознакомиться со способами пожертвований можно здесь).

Напомнив, что 28 мая будет отмечаться День Независимости, а 22 июля – 150-летие создания национальной прессы, Парвин Багирова пригласила участников мероприятия присоединиться к важной миссии восстановления Карабаха, сделав пожертвование Фонду по случаю этих знаменательных дней (Для подарочного сертификата пожертвования перейдите по ссылке).

Парвин Багирова также подробно рассказала о ряде проектов, реализуемых Фондом – «Цвета Карабаха», футбольный турнир «Кубок Возрождения», благотворительный концерт «Ночь Карабаха», интеллектуальный благотворительный турнир «Что? Где? Когда?», подчеркнув важность усиления социального воздействия через поддержку общественных инициатив.

Парвин Багирова сообщила, что 26 июня 2025 года состоится следующий благотворительный концерт под названием «Ночь Карабаха», и призвала всех приобрести билеты и тем самым поддержать работы по восстановлению освобождённых территорий.

В завершение встречи был проведён обмен мнениями по вопросам продвижения принципов корпоративного волонтёрства, направления знаний, умений и ресурсов сотрудников на общественную пользу, а также стимулирования общественно значимых инициатив в этом направлении.

В конце мероприятия была сделана памятная фотография.

Поделиться:
232

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Бейлик ...

Политика

Ицхак Герцог: Азербайджан - символ толерантности, разнообразия, равенства - ВИДЕО

Политика

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан - ФОТО

Политика

Эрдоган и Шариф примут участие в открытии Лачинского международного аэропорта

Общество

ДТП на переезде в Бина: Автомобиль отбросило под поезд - ВИДЕО

В Азербайджане двухгодовалый ребенок утонул в ванне

Наркотики на продажу: В Агджабеди задержали крупную партию

Какой будет погода в Баку и районах Азербайджана 28 мая?

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Таможня ответила на обвинения блогера: Истина об инциденте в аэропорту

Стал известен оклад женщин-водителей автобусов

Генпрокуратура Азербайджана раскрыла детали расследования смерти Эльгюна Ибрагимова

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Последние новости

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями в городе Лачин - ФОТО

Сегодня, 14:35

Совет ЕС утвердил военный фонд SAFE

Сегодня, 14:30

Ицхак Герцог: Азербайджан - символ толерантности, разнообразия, равенства - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

ДТП на переезде в Бина: Автомобиль отбросило под поезд - ВИДЕО

Сегодня, 14:20

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 14:15

В Азербайджане двухгодовалый ребенок утонул в ванне

Сегодня, 14:10

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанций «Ашагы Малыбейли» и «Мирик» в Лачине - ФОТО

Сегодня, 14:05

Глава совета мусульман Германии: Исламофобия — серьезная проблема, которая приводит к насилию, убийствам и кровопролитию

Сегодня, 14:00

Эрдоган и Шариф примут участие в открытии Лачинского международного аэропорта

Сегодня, 13:55

«Ваша жена вас бьет?»: Во Франции рекламируют курсы самообороны после удара Макрона супругой

Сегодня, 13:50

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Бейлик Лачинского района, вручил им ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 13:45

Наркотики на продажу: В Агджабеди задержали крупную партию

Сегодня, 13:40

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии села Бейлик Лачинского района - ФОТО

Сегодня, 13:35

Какой будет погода в Баку и районах Азербайджана 28 мая?

Сегодня, 13:30

Хусейн Ишыксал: Мы должны объединиться и действовать сообща в борьбе с исламофобией

Сегодня, 13:25

Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Азербайджана

Сегодня, 13:20

Яхья Паллавичини: Исламофобия - более глубокая и систематическая проблема

Сегодня, 13:15

Король Испании поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 13:10

Житель Шамкира погиб при попытке разжечь костер

Сегодня, 13:05

В парламент Азербайджана внесен законопроект о безвизовом режиме с Китаем

Сегодня, 13:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50