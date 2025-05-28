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Бидзина Иванишвили отказался выслушать послание Администрации Трампа

First News Media13:25 - Сегодня
Бидзина Иванишвили отказался выслушать послание Администрации Трампа

Посольство США заявляет, что олигарх и основатель правящей партии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался встретиться с американским послом Робин Данниган.

Дипломат должна была передать ему «послание Администрации Трампа» по просьбе госсекретаря США Марко Рубио.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.

«Бидзина Иванишвили отказался встретиться с послом Данниган, чтобы выслушать послание администрации Трампа.

По просьбе госсекретаря Рубио 22 мая посол Данниган попросила о встрече с Бидзиной Иванишвили, чтобы передать послание Администрации и еще раз передать конкретные шаги, которые может предпринять правительство Грузии, чтобы показать, что оно серьезно настроено на возобновление отношений с Соединенными Штатами.

Мы надеемся, что правительство Грузии искренне желает вернуться к 33-летнему партнерству и дружбе с Америкой и американским народом», — говорится в заявлении американского дипведомства.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио от имени США поздравил с национальным праздником грузинский народ, а не действующего президента Грузии.

Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил.

Кобахидзе также вспоминает о риторике новой Администрации в отношении Deep State, USAID, NED, где, по его словам, наблюдается «полное ценностное и идеологическое совпадение наших взглядов». Именно поэтому непонятно молчание Администрации Трампа по поводу Грузии, а также санкции США в отношении высокопоставленных чиновников «Мечты», введенные еще в пору президентства Байдена.

В то же время премьер Грузии подчеркнул, что правительство Грузии «продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что ваша администрация действительно сможет победить Deep State, что, несомненно, повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства».

Источник: Грузия-Онлайн

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