Зеленский: Украина так и не получила обещанного Россией меморандума

Министр обороны Украины Рустем Умеров контактировал с главой группы российских переговорщиков Владимиром Мединским после большого обмена пленными, о котором стороны договорились ранее во время переговоров в Стамбуле, однако обещанного Москвой «меморандума» с дальнейшими предложениями о прекращении огня и встрече лидеров двух стран Киев до сих пор так и не получил.

Об этом заявил президент Украины Владимир на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Мы действительно ждали, что они озвучат свою «адженду» - прекращение огня, а затем и план встречи лидеров. Мы ожидали этого еще до обмена. Затем нам сказали, что адженда или меморандум появится сразу после обмена. Но после обмена мы ничего не получили.

Наша сторона контактировала с россиянами - министр обороны звонил господину Мединскому. Они уверяли: «Будет, будет». Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США - они тоже ждут. Все ждут. Наверное, не стоит ждать - надо переходить к более серьезным шагам», - сказал Зеленский.

Источник: «Украинская правда»