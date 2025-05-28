Смертельный инцидент в бакинском магазине: двое погибших

В поселке Забрат Сабунчинского района Баку произошел трагический инцидент — во время замены рекламной вывески на одном из магазинов два человека получили смертельное поражение электрическим током.

Как сообщает Lent.az, погибли 24-летний житель Гянджи Элвин Зейналов и 44-летний житель Сумгайыта Айхан Аскеров. Несчастный случай произошёл в момент проведения монтажных работ. Пострадавшие скончались на месте.

По факту происшествия проводится расследование Сабунчинской районной прокуратурой.