Нетаньяху заявил о ликвидации лидера ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.

Как сообщает телеканал N12, об этом Нетаньяху заявил во время выступления в парламенте.

"Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара", - сказал Нетаньяху.

13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший ХАМАС в секторе Газа и военное крыло этой организации - группировку "Бригады Иззэддина аль-Кассама".