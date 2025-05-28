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Дуров сообщил о сотрудничестве с Маском и интеграции ИИ Grok в Telegram.

First News Media23:00 - Сегодня
Дуров сообщил о сотрудничестве с Маском и интеграции ИИ Grok в Telegram.

Telegram и компания xAI Илона Маска договорились об интеграции в мессенджер чат-бота Grok, сообщил Павел Дуров.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал он в телеграм-канале.

Telegram получит $300 млн и 50% от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер, уточнил он.

Ранее нейросеть была доступна только для подписчиков Telegram Premium. Об интеграции Grok с мессенджером Маск сообщал в марте.

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