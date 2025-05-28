Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом в обмен на «Золотой купол»

Президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что Канаде не придется платить за использование системы противоракетной обороны «Золотой купол», если она войдет в состав США.

«Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей чудесной системы «Золотой купол», что это обойдется ей в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией», — сообщил Трамп.

Он добавил, что если республика решит стать «заветным 51-м штатом», то стоимость использования «Золотого купола» составит $0. По словам Трампа, в Оттаве рассматривают это предложение.

Источник: Gazeta.ru