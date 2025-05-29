YIĞIM и Visa первыми в Азербайджане запускают технологию Visa Token Service

YIĞIM Payment System первой в стране внедряет технологию Visa Token Service (VTS) для интернет-эквайринга.

Это не просто технологическая новинка — это важный шаг, подтверждающий лидерство YIĞIM и её сотрудничество с глобальным гигантом Visa. Благодаря запуску такого передового решения именно YIĞIM впервые представляет его на азербайджанском рынке. Проект выводит безопасность и удобство онлайн-платежей на совершенно новый уровень, совершая настоящий прорыв в сфере цифровых транзакций.

Что такое Visa Token Service (VTS)?

Visa Token Service — это передовая технология, разработанная мировым лидером в сфере цифровых платежей — компанией Visa. Она заменяет конфиденциальные данные платёжной карты уникальным цифровым идентификатором — токеном.

Токены используются для онлайн-платежей, включая оплату подписок. Эта технология скрывает данные карты от продавцов и третьих сторон, что обеспечивает защиту конфиденциальной информации клиентов и значительно снижает риски мошенничества и утечки данных.

Как это работает?

Клиент совершает покупку через веб-сайт или приложение, поддерживающее технологию токенизации. Сохранённый номер карты заменяется уникальным токеном, созданным системой Visa. Это обеспечивает безопасное хранение токенов и приём только у конкретного партнёра. Для проведения транзакции используется токен, и нет необходимости передавать продавцу настоящий номер карты. В случае потери или компрометации токена, третьи лица не смогут им воспользоваться.

Внедрение VTS для интернет-эквайринга ещё раз подчёркивает стремление YIĞIM Payment System к инновациям и сотрудничеству с мировыми лидерами в области платёжных технологий. Теперь бизнесы, сотрудничающие с нами, смогут предложить своим клиентам более безопасные и надёжные онлайн-платежи.

YIĞIM Payment System предоставляет своим партнёрам возможность использовать технологию Visa Token Service по желанию — в активном или пассивном режиме. Такой подход позволяет адаптировать технологию под конкретные потребности бизнеса. Это способствует увеличению числа успешных операций, так как партнёры могут тестировать и оптимизировать процесс оплаты, обеспечивая максимальное удобство для своих клиентов.

«Мы рады представить нашим клиентам инновационную технологию VTS от Visa. Это важный шаг в развитии цифровых платежей в Азербайджане. С гордостью отмечаем, что именно YIĞIM Payment System первой внедряет эту технологию на местном рынке совместно с Visa. Мы уверены, что данный сервис сделает онлайн-платежи для пользователей YIĞIM ещё более безопасными и удобными», — отметил директор YIĞIM Payment System Вугар Джафаров.

«Развитие безналичной экономики в Азербайджане — стратегический приоритет для нашей компании. Мы с гордостью сообщаем, что вместе с YIĞIM предлагаем владельцам карт Visa в Азербайджане передовую технологию токенизации. Уверен, что этот сервис поможет нашим партнёрам и клиентам совершать повседневные покупки ещё быстрее, удобнее и безопаснее», — отметил региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

YIĞIM Payment System — ведущая финтех-компания в Азербайджане, первая в стране получившая международный сертификат безопасности PCI DSS. Компания предлагает инновационные платёжные решения как для частных, так и для корпоративных клиентов. С 2017 года YIĞIM является лидером рынка и принимает платежи от более чем 300 местных и международных компаний, включая Bolt Taxi, Bolt Food, Wolt, Uber, Yango, Hilton, Fairmont, Hertz, Wingz Scooter и др.

Миссия компании — создание удобной, надёжной и безопасной цифровой платёжной экосистемы, способствующей развитию безналичной экономики в стране. Основные направления деятельности включают интеграцию передовых технологий для онлайн- и мобильных платежей, развитие цифровых финансовых сервисов, обеспечение максимальной безопасности транзакций и поддержку инноваций в сфере финтеха.

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