Эрдоган: Турция использует все возможности для примирения РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом и будет использовать все свои дипломатические возможности для урегулирования конфликта.

«Мы продолжаем стремиться к миру и будем продолжать наши усилия. Мы находимся в контакте как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем нынешний импульс [в контексте диалога между сторонами] как возможность для постоянного мира. Мы каждый раз напоминаем, что эту возможность нельзя упускать. Давайте не будем закрывать это окно возможностей. Мы используем всю нашу дипломатическую силу и потенциал для мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе как является гуманитарным долгом, так и соответствует интересам нашей страны», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu. Президент сделал соответствующее заявление в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Азербайджана.

Турецкий лидер указал, что у него есть «надежда на достижение желаемого компромисса в результате нынешних мирных усилий». «Весь мир увидел <...>, что эта война фундаментально изменила архитектуру безопасности Европы и особенно ее энергетическую политику. Европейский союз ищет возможности для снижения своей зависимости от России в области энергетики. И это увеличивает геополитическую ценность стран - транзитеров энергоресурсов, таких как Турция», - добавил Эрдоган.