Сотни жертв: Хирург-педофил из Франции признан виновным - ФОТО

28 мая суд приговорил 74-летнего педофила и хирурга к тюремному сроку на 20 лет – за сексуальное насилие на протяжении двух десятилетий над сотнями пациентов, коими в основном были дети.

В результате расследования Жоэль Ле Скуарнек был осужден после того, как признался в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 299 жертв. Как сообщается, Ле Скуарнет уже был ранее судим за изнасилование и сексуальное насилие над четырьмя детьми, включая двух племянниц, получив 15-летний тюремный срок в 2020 году. Таким образом, учитывая французское законодательство, Ле Скуарнек должен отбывать дополнительные годы только после того, как истечет первый приговор.

Судебный процесс начался в феврале и раскрыл череду преступлений с 1989 по 2014 год. Большинство жертв были без сознания или находились под действием седативных препаратов в больницах на момент сексуального насилия. Средний возраст составил 11 лет. Среди жертв было 158 мальчиков и 141 девочек. Следует отметить, что в своём шокирующем признании во время суда он также признался в сексуальном насилии над своей внучкой.

Ко всему этому, что на данный момент также ужасает общественность – в 2005 году Ле Скуарнек уже был осужден за хранение и импорт материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, и приговорен к четырем месяцам условного тюремного заключения. Вследствии того, что не было принято никаких мер по приостановлению его врачебной лицензии или ограничению его контактов с детьми, в следующем году он уже был назначен практикующим врачом больницы и продолжал свои преступные деяния вплоть до своего ареста в 2017 году. Именно тогда дело привлекло внимание общественности, шестилетняя девочка рассказала матери, что сосед обнажился и прикоснулся к ней через забор, разделяющий участки.

Расследование привело к обыску в доме мужчины, где следователи обнаружили обширные архивы: более 300 тысяч фотографий и 650 видеозаписей с материалами педофильного, зоофильного и скотологического характера. Помимо цифровых носителей, были изъяты записные книжки, в которых подозреваемый открыто называл себя педофилом и подробно фиксировал свои действия.

Многие пострадавшие даже не подозревали, что стали жертвами насилия. Некоторые узнали об этом лишь после того, как следователи обнаружили их имена в тщательно составленных записях, которые вел Жоэль Ле Скуарнек. Другим пришлось столкнуться с жестокой правдой только после проверки медицинской документации, где фиксировались эпизоды их госпитализаций. Две жертвы покончили с собой ещё до начала судебного процесса.

Злоупотребляя доверием пациентов и прикрываясь медицинскими процедурами, хирург-практик из Франции совершал преступления в условиях больничной палаты. Он выбирал моменты, когда несовершеннолетние оставались без присмотра, и маскировал свои действия под медицинские манипуляции, ориентируясь на самых уязвимых — тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не мог осознать или запомнить происходящее.

Дневники, в которых Ле Скуарнек скрупулёзно описывал свои действия, стали ключевым доказательством обвинения. Именно они позволили следствию установить масштаб преступлений, охвативший сотни эпизодов.

По словам обвиняемого, первый акт насилия с его стороны начался в 1985 году, когда он изнасиловал свою пятилетнюю племянницу.

«Я не видел в них людей», — сказал он суду. «Они были целью моих фантазий. По мере того, как шел судебный процесс, я начал видеть в них личностей, с эмоциями, гневом, страданиями и горем».

Источники: CNN, BBC, YouTube

Джамиля Суджадинова