По делу нападения на президента Федерации муайтай Азербайджана задержаны 6 человек

Шесть человек задержаны за нанесение ножевых ранений президенту Федерации муайтай Азербайджана Аразу Мусаеву в Анталье.

Трое из задержанных - граждане Азербайджана, еще трое - Узбекистана.

Продолжаются поиски еще одного человека, причастного к инциденту.

Следует отметить, что нападение произошло на днях во время чемпионата мира по муайтай среди молодежи IFMA U23, который проходил в районе Кемер в Анталии.

Во время инцидента в спортивном зале имени Ататюрка в районе Гейнюк города Кемер Араз Мусаев получил два ножевых ранения в живот и удары по голове. Врачи, находившиеся в зале во время соревнований, оказали ему первую помощь. Позже его срочно доставили в государственную больницу Кемера, а затем в городскую больницу Анталии. Сообщается, что Араз Мусаев находится в сознании и перенес операцию.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что Араз Мусаев стоял у входа в зал, когда к нему подошел мужчина и ударил его.

В ходе расследования, проведенного региональной прокуратурой, были установлены подозреваемые в инциденте. В районе Кемера задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в организации нападения.

Кроме того, было выявлено, что в инциденте также участвовали 6 человек, 3 из которых являются гражданами Узбекистана и 3 - гражданами Азербайджана. После инцидента они скрылись на арендованном автомобиле, и, находясь в машине, некоторые из них сменили верхнюю одежду, а некоторые сбрили волосы и бороду.

Двое подозреваемых были задержаны в аэропорту. Установлено, что один из них уехал в Россию, и на него был выдан ордер на розыск с красным уведомлением. В результате сотрудничества с российскими правоохранительными органами этот человек был задержан в аэропорту. В настоящее время ведутся работы по его экстрадиции.

Ведутся поиски еще одного лица, причастного к инциденту.

Сообщается, что общее состояние Араза Мусаева хорошее, его жизни больше ничего не угрожает. В настоящее время он проходит лечение в хирургическом отделении больницы и, как ожидается, будет выписан в ближайшие дни.

Источник: Modern.az