В Азербайджане будут частично возмещены расходы на производство кино

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджана».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Кабмину поручено в месячный срок утвердить правила частичного возмещения расходов, понесенных на производство кинематографических и других аудиовизуальных произведений.

Кабинет министров также должен в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в области кинематографии.