В Бакинском суде изучены документы о преступлениях ВС Армении против мирного населения в Азербайджане в 2016 и 2020 годах - ФОТО

29 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством, представил им состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т. д.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев предложил продолжить судебный процесс путем допроса потерпевших по двум главам судебного следствия, охватывающим террористические преступления и другие преступления, совершенные против мирных граждан Азербайджана, и исследования других документов об этих эпизодах. Так, начались допросы жертв в связи с террористическими актами и другими преступлениями, совершенными в 2016 году, в период условно называемый «Апрельскими боями», а также террористическими актами и другими преступлениями, совершенными в июле 2020 года, в период условно называемый «Товузскими боями».

Потерпевший Эльмир Аббасов в своем показании сказал, что получил ранение во время Апрельских боев 2016 года в Тертерском районе, где он проходил военную службу.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он отметил, что в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Армении совершили провокацию, открыв огонь. «Как известно, согласно законам войны и боевых действий, воевать должны только военные подразделения. Однако армянская сторона наносила удары по селам, по районам проживания мирного населения, применяя запрещенные боеприпасы - отравляющие и зажигательные снаряды. То есть, вооруженные силы Армении массово использовали запрещенные снаряды.

Снаряды, называемые «шрапнельного типа», помимо чугунных осколков, содержат в своем составе более двух тысяч игл в каждом боеприпасе. Это такие иглы, что даже попадание одной из них в тело может вызвать массовое отравление. Во время наших учений нам с помощью видеозаписей объясняли, что даже простое прикосновение к таким иглам рукой, без проникновения под кожу, оказывает воздействие на организм человека и вызывает отравление», - сказал он.

Потерпевший ответил на вопросы государственных обвинителей, адвокатов потерпевших, стороны защиты, а также подсудимых. Во время допроса обвиняемый Левон Мнацаканян заявил, что принимал участие в Апрельских боях, отметив: «Я участвовал в операциях, проведенных в 2016 году, и был «командующим армией». Честно говоря, я впервые слышу о том, что здесь представлено».

Он поинтересовался, какую воинскую должность и звание занимал Эльмир Аббасов на момент указанных событий. Потерпевший сообщил, что в то время проходил службу в звании капитана и был командиром батареи артиллерийского дивизиона.

Потерпевший Аббас Аллахвердиев в своих показаниях заявил, что село Тап Гарагоюнлу, в котором он жил, регулярно подвергалось обстрелам со стороны армян из артиллерийских установок и других видов вооружения. В ответ на вопрос начальника отдела Управления по обеспечению государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова потерпевший отметил, что в 2013 году со стороны государства в направлении, подвергавшемся обстрелам, была построена каменная ограда, однако артиллерийские атаки со стороны армянской армии велись регулярно. В ночь на 2 апреля 2016 года армянская сторона начала обстрелы со стороны Агдере, а вечером 3 апреля один из снарядов, выпущенных вооруженными силами Армении, упал во двор его дома и разорвался. В результате А. Аллахвердиев получил ранение в область лица под правым глазом, его дому и хозяйству был нанесен серьезный ущерб.

А. Аллахвердиев также ответил на вопросы обвиняемого Давида Манукяна, касающиеся границ села. На вопрос Д. Манукяна о том, протекает ли через село река Инджечай, потерпевший подтвердил, что река протекает по территории села.

Потерпевший Эльвин Керимов, в свою очередь, заявил, что село Алханлы Физулинского района, где он проживает, также неоднократно подвергалось артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Армении. 4 апреля 2016 года примерно в 16:00, когда он выходил во двор из дома, снаряд упал во двор его соседа и разорвался, в результате он получил осколочное ранение в правое колено. В тот же день он был доставлен в больницу.

Отвечая на вопросы прокурора отдела по обеспечению государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой, Э. Керимов подчеркнул, что армянские военнослужащие открывали огонь по мирным жителям, когда те занимались сельскохозяйственными работами.

Обвиняемый Левон Мнацаканян задал потерпевшему вопрос: «Сколько огневых позиций находилось на данной территории?» На что Э. Керимов ответил: «Я же не считал огневые позиции и посты, откуда мне знать?».

Обвиняемый Давид Бабаян поинтересовался у Эльвина Керимова, сколько человек проживало в селе. Потерпевший ответил, что не знает точного количества жителей.

Потерпевший Анар Абдуллаев сообщил, что село Чеменли Агдамского района, в котором он проживает, расположено вблизи бывшей линии соприкосновения. Село регулярно подвергалось обстрелам со стороны вооруженных сил Армении. В ночь с 27 на 28 апреля 2016 года, находясь во дворе, он услышал, как снаряд упал и разорвался во дворе его дяди Гусейна, проживающего по соседству. Он почувствовал удар осколка в спину и потерял сознание. Очнулся он уже в больнице. Позднее узнал, что его доставил туда сосед на своем автомобиле.

Потерпевший Сирдаш Керимов сообщил, что село Чеменли Агдамского района в ночь с 27 на 28 апреля 2016 года вновь подверглось артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Армении. Около трех часов ночи он вместе с соседями - Фамилем Мустафаевым (двоюродный брат по материнской линии), Али Гусейновым (дядя), Заиром Рагимовым, Анаром Абдуллаевым и другими находился на луковом участке примерно в 100 метрах от дома Заира Рагимова. Оттуда было видно, как армянская сторона ведет огонь из установок «Град». Около четырех часов утра один из снарядов разорвался рядом с ними. В результате Фамиль Мустафаев погиб на месте, а С. Керимов и другие получили ранения. Али Гусейнов скончался на следующий день в больнице.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, С. Керимов отметил, что в тот период район подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.

Обвиняемый Давид Манукян спросил у С. Керимова, когда именно он получил ранение. Потерпевший подтвердил, что это произошло в ночь с 27 на 28 апреля 2016 года. На вопрос Д. Манукяна, подвергалось ли его село обстрелам в период с 1994 по 2016 год, С. Керимов ответил утвердительно.

Потерпевший Заир Рагимов сообщил, что 28 апреля 2016 года ночью в селе Чеменли Агдамского района, неподалеку от места, где он находился вместе с жителями села Али Гусейновым, Фамилем Мустафаевым, Сирдашом Керимовым и Адилем Мамедовым, разорвался снаряд. В результате Фамиль Мустафаев погиб, Али Гусейнов получил тяжелые ранения и впоследствии скончался. Заир Рагимов, Сирдаш Керимов и Адиль Мамедов получили осколочные ранения. Один из снарядов, выпущенных противником, повредил стены его дома, разбил окна и разрушил крышу хлева, причинив тем самым материальный ущерб.

После перерыва слово для выступления попросил обвиняемый Давид Ишханян. Он заявил, что вместе с другим обвиняемым - Давидом Бабаяном хочет ознакомиться с протоколами судебного заседания, состоявшегося 26 мая.

Судья Зейнал Агаев сообщил, что будет обеспечена возможность ознакомиться с протоколами судебного заседания с участием переводчика на армянский язык.

Пострадавший Симран Гулиев отметил, что 4 апреля 2016 года вооруженные силы Армении в очередной раз обстреляли из крупнокалиберного оружия район, где он проживал. В тот день около 8 часов вечера, когда он выходил из дома и находился в 4-5 метрах от ворот, перед ним на расстоянии 20 метров упал снаряд и взорвался. В этот момент он почувствовал острую боль в правом колене. Родители отвезли его в центральную районную больницу. Выяснилось, что осколок пушечного ядра застрял у него в колене.

Пострадавшая Махбуб Оруджева заявила, что 17 июля 2020 года в 14:30 часть фрагментов реактивного устройства, выпущенного армянскими вооруженными силами с территорий напротив села Бала Джафарли Газахского района, отделилась в воздухе и разорвалась, попав на крышу ее дома в селе Ханлыглар Газахского района.

Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, она сообщила, что ни в селе, ни вблизи нет никаких воинских частей.

Пострадавшая Сельмина Алиева рассказала, что 17 июля 2020 года осколок артиллерийского снаряда, выпущенного армянскими вооруженными силами, попал в крышу дома, где она проживала в селе Ханлыглар Газахского района. Отвечая на вопросы прокуроров, она подчеркнула, что в селе, где она проживает, нет воинской части.

Пострадавший Вугар Султанлы заявил, что во время эвакуации наших офицеров генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других, погибших в боях за Товуз 14 июля 2020 года, они подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил и получили ранения в результате взрыва упавшего неподалеку снаряда: «Эвакуация была сложной. Я хотел бы подчеркнуть, что артиллерия противника вела огонь по нашим машинам скорой помощи и медицинскому персоналу в целом. Это запрещено международным гуманитарным правом и считается военным преступлением».

Во время эвакуации не только наших шехидов, но и раненых военнослужащих все дороги находились под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом противника.

На вопрос о гибели шехида Полада Гашимова обвиняемый Давид Манукян ответил: «Насколько я слышал, он был и хорошим военнослужащим, и хорошим человеком», и спросил, когда произошел инцидент ночью или днем.

По словам потерпевшего, инцидент произошел днем.

Пострадавший Мухаммедали Иманов рассказал, что село Махрызлы Агдамского района, где он проживал, регулярно подвергалось обстрелам со стороны армянских вооруженных сил.

«27 апреля 2016 года вечером снова начались перестрелки. Ночью его сын Анар вместе с соседом Сиясетом и Адалятом пошли в дом другого соседа Тейюба. 28 апреля около 5 утра в дом Тейюба попал снаряд и разорвался, в результате чего он получил травму головы», - отметил М. Иманов.

На вопрос подсудимого Левона Мнацаканяна: «Они стреляли только по вашему селу или по другим тоже?» он ответил: «Да, стреляли и по другим селам».

Пострадавший Камиль Джаханов рассказал, что 17 июля 2020 года в 14:30 часть осколков, оторвавшихся в результате взрыва снаряда, выпущенного армянскими военнослужащими, попала в крышу дома, где он проживал в селе Ханлыглар Газахского района.

«Армянские военнослужащие открывали огонь и раньше, когда я ходил пасти скот», - добавил он.

Пострадавший Азиз Ширинов рассказал, что дом, в котором он проживал в селе Ханлыглар Газахского района, пострадал в результате взрыва снаряда, выпущенного армянскими военнослужащими во время Товузских боев.

В суде также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Затем при участии старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева были рассмотрены экспертные заключения по осмотру места происшествия и другие протоколы относительно граждан Азербайджана, погибших в результате обстрела гражданских территорий вооруженными силами Армении в апреле 2016 года.

В этом списке содержатся документы, в том числе протоколы, касающиеся убийства Рагимова Орхана Валерик оглу, 1983 года рождения, Асадли Фармана Эльчин оглу, 1990 года рождения, Гасанлы Тураны Кямандар гызы, 2000 года рождения, Дадашева Гараша Шахмар оглу, 1954 года рождения, Мустафаева Фамиля Али оглу, 1967 года рождения, Гусейнова Али Мусеиб оглу, 1942 года рождения, а также причинения вреда другим лицам.

Судебный процесс продолжится 30 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.