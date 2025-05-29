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Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана - ФОТО

First News Media21:20 - 29 / 05 / 2025
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана - ФОТО

28 мая - в День независимости Азербайджана, в Оттаве перед зданием парламента был поднят азербайджанский флаг. Церемония состоялась при совместной организации Азербайджанского центра искусств и культуры "Ветен" и "Дома Азербайджана" в Канаде.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие представители азербайджанской общины, проживающие в Оттаве, Торонто, Монреале и других городах, руководители и активисты диаспорских организаций, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, посол Турецкой Республики в Канаде Джан Диздар и первый депутат турецкого происхождения парламента Канады Сима Аджан.

Представитель "Дома Азербайджана" в Канаде Севиндж Гулиева, депутат Сима Аджан, посол Джан Диздар и временный поверенный Васиф Абуталыбов поздравили азербайджанский народ с праздником, рассказали об истории независимости нашей страны и ее значении.

Мероприятие продолжилось художественной программой. Учащиеся школы выходного дня "Мой Азербайджан" выступили с азербайджанскими танцами, а учащиеся школы азербайджанского языка "Карабах", действующей в Оттаве, прочли стихи на патриотическую тему.

Отметим, что "Дом Азербайджана" в Канаде начал свою деятельность в 2023 году.

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