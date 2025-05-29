Илон Маск уходит из DOGE и администрации Трампа

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что срок его полномочий в американской администрации заканчивается, и поблагодарил президента Дональда Трампа.

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы», — написал он в своей соцсети X.

«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти», — добавил он.

По американскому законодательству статус временного государственного служащего, полученный Маском 20 января, должен был завершиться 30 мая. Однако точная дата могла варьироваться в зависимости от количества фактически отработанных дней.

Источники Associated Press и Bloomberg в администрации Трампа подтвердили уход Маска из Белого дома. Один из чиновников сообщил, что процесс увольнения начался уже вечером в среду, 28 мая. По его словам, это решение Маск принял самостоятельно и получил поддержку со стороны президента.

Накануне Маск сказал в интервью CBS, что разочарован «большим и красивым» законом Трампа по налогам и бюджету. По его мнению, закон подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

Документ, неофициально получивший название «One Big Beautiful Bill» («Большой красивый закон») — как выразился сам Трамп в одном из выступлений, — включает свыше тысячи страниц основного текста и десятки страниц поправок. Среди предложений — продление налоговых послаблений 2017 года, отмена налогов на чаевые и сверхурочную работу, повышение потолка госдолга до $4 трлн, а также новые налоговые льготы для автокредитов и других видов потребительских займов.

Решение Маска завершить работу в администрации Трампа связано не только с критикой законопроекта. В последнее время он все чаще выражал намерение сократить политическую активность и сосредоточиться на управлении бизнесом. На прошлой неделе он заявил, что продолжит возглавлять Tesla и планирует усилить контроль за ее операционной деятельностью.

Заявления Маска вызвали положительную реакцию инвесторов, однако в более широком контексте его политическая деятельность вызывала неоднозначную реакцию.

Массовые увольнения, инициированные DOGE во главе с Маском, спровоцировали протесты не только в США, но и в других странах, где представлены интересы Tesla.

Противники критиковали участие бизнесмена в политике, указывая на конфликт интересов между его ролью в госуправлении и бизнес-активностью. Среди инвесторов Tesla усилилось давление с требованием к Маску сконцентрироваться на корпоративных задачах.

Чтобы снизить напряженность, в апреле он заявил о сокращении своего присутствия в Белом доме до одного-двух дней в неделю. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс подтвердила, что предприниматель фактически перешел на дистанционный формат работы.

Reuters сообщает со ссылкой на источники, что у Маска не было разговора с Трампом перед объявлением об уходе. При этом, по их данным, решение было принято «на высшем уровне».

Источник агентства также сказал, что уход Маска «был быстрым и без церемоний».

Маск обвинял укоренившуюся в США бюрократию в том, что DOGE не удалось достичь всех своих целей, хотя его авторитарный стиль и незнание текущих политических процессов в Вашингтоне также сыграли важную роль, отмечает AFP.

«Ситуация с федеральной бюрократией гораздо хуже, чем я думал, — говорил он. — Я знал, что есть проблемы, но, мягко говоря, улучшить ситуацию в Вашингтоне — это очень сложная задача».

Маск признавал, что не достиг всех своих целей, несмотря на то, что десятки тысяч человек были уволены с госслужбы, а несколько агентств и ведомств были сокращены или закрыты.

Источники: ВВС, AFP, Reuters, Associated Press и Bloomberg