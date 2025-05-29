 США могут выплатить обратно собранные пошлины после их блокировки судом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

США могут выплатить обратно собранные пошлины после их блокировки судом

First News Media10:45 - Сегодня
США могут выплатить обратно собранные пошлины после их блокировки судом

Администрация США может оказаться обязанной вернуть средства, собранные за счет введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, после блокировки их реализации федеральным судом США по делам международной торговли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По ее информации, «решение суда означает, что администрации, возможно, придется вернуть уже собранные пошлины». «Любой, кто должен был к настоящему моменту оплатить пошлины, сможет получить деньги обратно», - рассказал изданию профессор права университета Джорджа Мейсона Илья Сомин.

Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA). Бывший во время первого президентского срока республиканца сотрудником Минторга США Назак Никазтар считает, что хозяин Белого дома может попытаться вновь ввести пошлины, руководствуясь другими американскими законами. Сомин полагает, что у президента США не будет возможности использовать другие президентские полномочия для реализации такой же масштабной тарифной программы. «Я не думаю, что они смогут ввести что-то настолько масштабное, руководствуясь другим законом. Причина, по которой они хотели использовать IEEPA, в первую очередь заключается в том, что они думали, что он даст им такие широкие и масштабные полномочия, которыми они бы не могли заручиться иначе», - сказал он.

Федеральный суд США по делам международной торговли ранее заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

Администрация Трампа уже уведомила, что обжалует вердикт в апелляционном суде США по федеральному округу.

Поделиться:
167

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета по иностранным делам Сената США

Политика

Азербайджан назвал дезинформацией заявления об обстреле армией населенного ...

Общество

Купите билет на благотворительный концерт «Карабахская ночь» и поддержите ...

Интервью

Первый азербайджанец, дважды переплывший Гибралтар: Как Борис Наджафов победил ...

В мире

США и Иран близки к заключению временного ядерного соглашения

ВМС Южной Кореи расследуют крушение самолета - ОБНОВЛЕНО

США могут выплатить обратно собранные пошлины после их блокировки судом

Задержка с открытием российского консульства в Сюнике: политическое нежелание или бюрократия?

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

СМИ: Маск решил отказаться от политической карьеры по ряду причин

Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате

Масуд Пезешкиан провел операцию на сердце в больнице в Тебризе - ФОТО

Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Последние новости

«Последний звонок» за 200 манатов: организатор отрицает, но Управление образования начало расследование - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:35

Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета по иностранным делам Сената США

Сегодня, 12:22

Воспитательница уволена за жестокое обращение с ребенком в Лянкяране - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:18

Кино на неделю: Психологический триллер с The Weeknd и Дженной Ортегой и не только – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 12:14

Сенатор американского штата Монтана находится с визитом в Азербайджане

Сегодня, 12:13

Азербайджан назвал дезинформацией заявления об обстреле армией населенного пункта Хазнавар

Сегодня, 11:55

США и Иран близки к заключению временного ядерного соглашения

Сегодня, 11:37

Свежие данные о погоде в Азербайджане: дожди, сильный ветер и град

Сегодня, 11:30

Состоялся первый форум ректоров вузов Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 11:25

В нападении на главу Федерации муай-тай Араза Мусаева в Анталье участвовали четверо

Сегодня, 11:20

В Азербайджане водитель скончался, выпав из автомобиля

Сегодня, 11:15

Купите билет на благотворительный концерт «Карабахская ночь» и поддержите восстановление родного Карабаха!

Сегодня, 11:10

Военнослужащие азербайджанских ВВС прошли курс в Пакистане

Сегодня, 11:05

Первый азербайджанец, дважды переплывший Гибралтар: Как Борис Наджафов победил холод и течение - ФОТО

Сегодня, 11:00

В Баку автомобиль врезался в столб, есть погибший и потсрадавший

Сегодня, 10:55

ВМС Южной Кореи расследуют крушение самолета - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:50

После провала сертификации этим лицам сохранят работу и зарплату на полгода

Сегодня, 10:46

США могут выплатить обратно собранные пошлины после их блокировки судом

Сегодня, 10:45

Кибермошенники продолжают атаковать банковские карты азербайджанцев

Сегодня, 10:44

Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные

Сегодня, 10:34
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50