США могут выплатить обратно собранные пошлины после их блокировки судом

Администрация США может оказаться обязанной вернуть средства, собранные за счет введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, после блокировки их реализации федеральным судом США по делам международной торговли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По ее информации, «решение суда означает, что администрации, возможно, придется вернуть уже собранные пошлины». «Любой, кто должен был к настоящему моменту оплатить пошлины, сможет получить деньги обратно», - рассказал изданию профессор права университета Джорджа Мейсона Илья Сомин.

Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA). Бывший во время первого президентского срока республиканца сотрудником Минторга США Назак Никазтар считает, что хозяин Белого дома может попытаться вновь ввести пошлины, руководствуясь другими американскими законами. Сомин полагает, что у президента США не будет возможности использовать другие президентские полномочия для реализации такой же масштабной тарифной программы. «Я не думаю, что они смогут ввести что-то настолько масштабное, руководствуясь другим законом. Причина, по которой они хотели использовать IEEPA, в первую очередь заключается в том, что они думали, что он даст им такие широкие и масштабные полномочия, которыми они бы не могли заручиться иначе», - сказал он.

Федеральный суд США по делам международной торговли ранее заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

Администрация Трампа уже уведомила, что обжалует вердикт в апелляционном суде США по федеральному округу.